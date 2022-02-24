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Yerel Başıboş köpekler okula giden öğrencilere saldırdı! 3 yaralı
Yerel

Başıboş köpekler okula giden öğrencilere saldırdı! 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sabah giden öğrencilere başıboş köpeklerin saldırması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:17:00 -
Başıboş köpekler okula giden öğrencilere saldırdı! 3 yaralı

Olay, Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Konuklu İlkokuluna giden öğrencilere okul yakınlarında dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucu Ahmet O., Elif K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, bölgeye çağrılan 112 acil servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İLKHA muhabirine telefonla ulaşan çocukların yakınları, başıboş köpeklerle ilgili defalarca yetkili birimlere başvurduklarını ama sonuç alamadıklarını savundular. (İLKHA)

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