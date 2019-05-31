0553 313 94 23

Başıboş köpekler, öğretmene saldırdı!

Şanlıurfa'da 2 köpek, fen ve teknoloji öğretmenine saldırdı. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:47
Başıboş köpekler, öğretmene saldırdı!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı.

Halı saha maçından dönen Sütveren Ortaokulu fen ve teknoloji öğretmeni Habib Acar, Siyahgül Mahallesi'nde 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu gören bir vatandaşın yardımıyla kurtarılan Acar, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:47
  1. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi
  2. Halfeti
  3. başıboş köpek
  4. Sütveren Ortaokulu
  5. Habib Acar
  6. Siyahgül Mahallesi
  7. Halfeti Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • YusufYusuf3 sa önce
    Hukuk devletinde kanunların uygulanması için talimat gerekmez.Kanunlar sürekli uygulanır.Bu kaçıncı olay?Bu köpeklerin çoğu yasak ırklar.10 köpek ırkı Türkiye'de yasaktır.Ama isteyen besliyor ve kanunlar kesinlikle uygulanmıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
  1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
  2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
  3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
  4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
  5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
  6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
  7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
  8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
  9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
  10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
  11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
  12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
  13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
  14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
  15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
  16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
  17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
  18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
  19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
  20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
  21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
  22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
  23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
  24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
  25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
  26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
  27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
  28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
  29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
  30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

Günün Karikatürü

31 Mayıs 2019
ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı