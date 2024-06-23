Başıboş köpekler bir aileyi yok ediyordu!

Başıboş sokak köpeği nedeniyle yaralanan ve canından olan vatandaşlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu defa ise Samsun'da bir vatandaş, köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

DURMAN İÇİN BARİYERLERE ÇARPTI

31 yaşındaki Ömer D. yönetimindeki 55 AAD 879 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.

5 aylık bebek yaralandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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