Başıboş köpekler artık daha tehlikeli! Yeni gelişme herkesi korkuttu

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye'de başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeyi ele aldı. Tezel, sokaklarda dolaşan tehlikeli köpeklerin insan hayatını tehdit ettiğini vurguladı. Özellikle güçlü köpek ırklarının sokaklara terk edilmesiyle tehlikenin arttığını belirten Tezel, yetkililerin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerektiğini ifade etti. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu bir can daha aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide yürüdüğü sırada yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Ayhan 40 yaşında gücü kuvveti olan yetişkin bir insan. O bile köpeklerle baş edememiş.

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Bu olayla ilgili birçok haber ve yorum yapıldı ama bir konu es geçildi gibime geliyor.

Başıboş köpek denilince akla 'sokö' denilen sokak köpekleri geliyor. Bu köpekler çomar, melez bir ırktır. Diğer köpek ırkları gibi saf bir ırk değildir. Genelde güçsüz ve sakin oldukları için bir insanı öldüreceği akla gelmez.

Ama sürü halinde hareket ettiklerinde insanları öldürebiliyorlar.

Sokak köpekleri arasında sahipleri tarafından terk edilen saf ırk köpekler de var. Bu saf ırkların arasında rottweiler, pitbull gibi tehlikeli cinslerin yanı sıra güçlü kuvvetli kangal köpekleri de var. Asıl tehlike de burada başlıyor.

40 yaşındaki Ayhan'a saldıran köpekler önce boğazını parçalamış. Saldıran köpekler arasında rottweiler ve kangal cinsi köpekler de var.

Yani sokaklarımızda rottweiler, pitbull gibi tehlikeli köpekler de dolaşıyor. Köpeklere çip takma ve kimlik çıkartma zorunluluğu getirildiğinde ve para cezaları kesilmeye başlandığında çok sayıda pitbull, rottweiler cinsi tehlikeli köpek sahipleri tarafından sokaklara bırakıldı.

Köpekler tarafından daha çok öldürülen insan haberi okuyabiliriz.

Başıboş köpeklerle ilgili çıkarılan yasayı uygulamayacağını açıklayan belediyeler aldıkları sorumluğun farkındalar mı acaba?"