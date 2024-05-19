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Yerel Başıboş köpek yine can alıyordu! Kafasını kaldırıma çarptı
Yerel

Başıboş köpek yine can alıyordu! Kafasını kaldırıma çarptı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 10:27:17 - 2024-05-19 10:27:16
Başıboş köpek yine can alıyordu! Kafasını kaldırıma çarptı

Diyarbarkır'da bir genç, başıboş köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı.

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki M.Ç. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, yere düştü. Başını kaldırıma çarpan M.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç'nin başına 16 dikiş atıldı.

Bir süre müşahede altına alınan genç, daha sonra taburcu edildi.
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