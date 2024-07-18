  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başıboş köpek sorunu çözümünde sona doğru! İlk 3 madde kabul edildi
Gündem

Başıboş köpek sorunu çözümünde sona doğru! İlk 3 madde kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 19:15:00 - 2024-07-18 19:19:03
Başıboş köpek sorunu çözümünde sona doğru! İlk 3 madde kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyon toplantısında yasa tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan tasarısının ilk komisyon toplantısı gergin geçti.

Komisyon toplantısında başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi muhalefet partisi milletvekillerinin saldırısına uğradı.

Ara verilen toplantının devam eden oturumunda tasarının ilk 3 maddesi kabul edildi.

Bazı ifadelerde değişiklik yapıldı!

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

Komisyonun ikinci toplantısı Pazartesi günü düzenlenecek.

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'
İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Gündem

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!
Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Gündem

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı
Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Gündem

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri
Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri

Gündem

Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri

İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!
İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!

İSLAM

İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23