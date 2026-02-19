  • İSTANBUL
Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!
Gündem

Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

CHP’li belediyelerin inatla toplamadığı başıboş sokak köpekleri, her geçen gün daha büyük problem haline geliyor.

İneklere tapılan Hindistan’da olduğu gibi sokak köpeklerine adeta dokunulmazlık atfeden, adeta başıboş sokak köpeklerine insandan daha fazla değer veren CHP ve batı hayranı zihniyet yüzünden her gün saldırı vakaları ve kazalar yaşanıyor.

BİR SOKAK KÖPEĞİ YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ ARACI PERT OLDU

Son olarak, Kocaeli Şekerpınar-Gebze yolunda yola çıkan başıboş köpek feci bir kazaya sebep oldu. Aracıyla yolda seyrederken önüne aniden bir sokak köpeği fırlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjlere çarptı. Korkunç kazada sürücü yaralanırken, aracı paramparça oldu. Vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin sürekli yola fırlayarak kazalara neden olduğu belirtip artık yasaların uygulanmasını istediler.

