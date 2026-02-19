Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

İneklere tapılan Hindistan’da olduğu gibi sokak köpeklerine adeta dokunulmazlık atfeden, adeta başıboş sokak köpeklerine insandan daha fazla değer veren CHP ve batı hayranı zihniyet yüzünden her gün saldırı vakaları ve kazalar yaşanıyor.

BİR SOKAK KÖPEĞİ YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ ARACI PERT OLDU

Son olarak, Kocaeli Şekerpınar-Gebze yolunda yola çıkan başıboş köpek feci bir kazaya sebep oldu. Aracıyla yolda seyrederken önüne aniden bir sokak köpeği fırlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjlere çarptı. Korkunç kazada sürücü yaralanırken, aracı paramparça oldu. Vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin sürekli yola fırlayarak kazalara neden olduğu belirtip artık yasaların uygulanmasını istediler.