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Gündem Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!
Gündem

Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 19:02:00 - 2024-07-14 19:25:00
Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!

Adıyaman'da motosikletiyle trafikte seyreden sürücü önüne aniden fırlayan köpek sebebiyle kaza yaptı.

Başıboş sokak köpekleri saldırganlıklarıyla verdikleri zararın yanı sıra, aniden yola çıkarak sürücülerin kaza yapmasına da sebep oluyor.

Adıyaman'ın merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında da bir başıboş köpek kazası yaşandı.

Aniden önüne çıkınca kaza yaptı!

Muhammed İkbal Y. motosikletiyle trafikte seyrederken önüne aniden başıboş sokak köpeği fırladı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü motosikleti devirdi.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Muhammed İkbal Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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