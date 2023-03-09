Başıboş boğa 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte korku dolu o anlar...
Hindistan’da başıboş bir boğa, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuk, yakınları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Aligarh kentinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa boğa saldırdı.
Çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine gelen dedesi, çocuğu kurtararak olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırı sonucu başından ve yüzünden yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Boğa kontrol altına alındı!
Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın çocuğu boynuz darbesi ile yere düşürmesinin ardından üzerine oturduğu görüldü. Saldırının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, boğayı yakalayarak kontrol altına aldı.