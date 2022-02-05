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Yerel Başıboş bırakılan pitbull terör estirdi!
Yerel

Başıboş bırakılan pitbull terör estirdi!

Adana’da sokak köpeklerini yaralayan pitbull cinsi köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:40:00 -
Başıboş bırakılan pitbull terör estirdi!

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde vatandaşlar başıboş pitbull cinsi köpeğin sokak köpeklerine saldırdığını polise ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, mahalleye gelerek başıboş pitbullu etkisiz hale getirdi. Pitbull cinsi köpek ve yaralı köpekler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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