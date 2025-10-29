Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'eşit yurttaşlık' edebiyatı yapan CHP'nin borazanı Cumhuriyet'e cevabı yapıştırdı.

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu,  'eşit yurttaşlık' edebiyatı yapan CHP'nin borazanı Cumhuriyet'e cevabı yapıştırdı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben soruyorum; 'eşit yurttaş' nasıl oluyor?

Üniversite öğrencilerini başı örgülü başı açık ayırıma tabii tuttunuz. 

'Başörtü takmak Cumhuriyet ilkelerine aykırıdır' diyen siz değil miydiniz?

Öğrencilere sınıf ayırımına tabii tuttunuz.

