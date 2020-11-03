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Aktüel BASE bu yıl "Uzak Yakın" temasıyla genç sanatçıları buluşturuyor
Aktüel

BASE bu yıl "Uzak Yakın" temasıyla genç sanatçıları buluşturuyor

Yeni nesil sanatçı platformu BASE, Tophane-i Amire'de 20 Kasım'da kapılarını açacak sergiyle resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam ve grafik tasarım gibi sanat dallarında 117 üretimi aynı çatı altında izlenime sunacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:00:17 -
BASE bu yıl "Uzak Yakın" temasıyla genç sanatçıları buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde destekleyen BASE, dördüncü yılında "Uzak Yakın" temasıyla sanatseverleri bir araya getiriyor.

Tophane-i Amire'de 20-25 Kasım'da kapılarını açacak sergi, bu yıl 22 şehirdeki 32 üniversiteden 102 sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Toplamda 76 üniversiteden 1.194 başvuru alan BASE, resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam ve grafik tasarım gibi sanat dallarında 117 üretimi sanatseverlerle aynı mekanda buluşturuyor.

BASE 2020'nin seçici kurulunda, Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Lalin, Akalan, Leyla Gediz, Meriç Hızal, Moiz Zilberman, Nancy Atakan, Onur Gökalp, Öner Kocabeyoğlu, Osman Erden, Saruhan Doğan, Vahap Avşar ve Yusuf Sevinçli'nin de arasında bulunduğu isimler bulunuyor.

- BASE Talks online platforma taşınıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önceden kayıt olunarak sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edecek sergi, bu yıl "www.base.ist" adresinden online olarak da gezilebilecek.

Ayrıca bu yıl ilk kez online platforma taşınan "BASE Talks" programı da yirmiden fazla panelde yaklaşık 30 konuşmacıyı ağırlayacak.

"BASE Talks" konuşmacıları arasında Adnan Yıldız, Ali Kerem Bilge, Ayda Elgiz, Berat Işık, Burak Delier, Çelenk Bafra, Derya Yücel, Didem Yazıcı, Elmas Deniz, Ergin Çavuşoğlu, Günnur Ozsoy, Leman Sevda Darıcıoğlu, Melek Gencer, Melis Terzioğlu ve Nermin Kura'nın da arasında bulunduğu isimler yer alacak.

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