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Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

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Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Rekabet Kurulu, bitki koruma veya bitki besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

#1
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, bitki koruma veya bitki besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında rekabete hassas bilgi değişimi suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

#2
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Bitki koruma ürünlerinin bitkileri zararlılara, hastalıklara ve zararlı organizmalara karşı korumak için tasarlandığı belirtilen açıklamada, bitki besleme ürünleriyle de temel besin maddelerini sağlayarak ve fizyolojik süreçleri geliştirerek bitki sağlığının, verimliliğinin ve üretkenliğinin artırılmasının amaçladığı ifade edildi.

#3
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Açıklamada, soruşturma kapsamında, ilgili pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin, birbirleriyle ürün bazlı fiyatlar ve satış miktarları, ulaşılması gereken hedefler, uygulanan vade süreleri ve iskonto oranları gibi çeşitli rekabete hassas bilgileri paylaşmalarının rekabet üzerindeki olası etkilerinin incelenmesinin amaçlandığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

#4
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

"Bu çerçevede, söz konusu bilgi paylaşımının rakipler arasındaki stratejik belirsizliği azaltarak bitki besleme veya bitki koruma pazarlarında rakipler arası koordinasyona yol açabilecek nitelikte olup olmadığı Kanun kapsamında değerlendirilecektir."

#5
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Hakkında soruşturma açılan teşebbüsler şöyle: "Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti., Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Agrofarm Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Astranova Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ,

#6
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret AŞ, Ertar Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ ve Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük, FMC Turkey Endüstri Ürünleri Sanayi Ltd. Şti., Lances Link Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ,

#7
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Nufarm Turkey Kimyevi Maddeler İthalat ve Ticaret Ltd. Şti., Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic. AŞ, Safa Tarım AŞ, UPL Ziraat Ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ"

#8
Foto - Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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