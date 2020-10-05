Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmayı katıldığı televizyon programından yorumlayan Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ, küresel güçlerin Ermenistan'ın kazanacağını bildiği için Ermenilerin askeri yığınağına ses çıkartmadığını ancak işler tersine dönünce barış diye ortaya çıktıklarını söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

1984 yılında ASALA Ermeni terörü mesleğe ilk başladığım yıllarda beni yaralamıştır. Fransız istihbaratının dibinde Türk diplomatları katlettiler.Avrupa terör saldırısı deyip geçiyordu.

"ASALA'nın fişi çekildi"

ASALA saldırıları ve hemen akabinde PKK saldırıları başladı. Yani ASALA'nın fişi çekildi. Bir güç PKK'yı ortaya koydu.

"Sünnetsiz teröristleri gördük"

Biz doğu ve güneydoğuda bu işin Kürt hakları için başladığını sandık ancak ilk çatışma çıktığında sünnetsiz teröristleri gördük. Şimdiki tabloda baktığınızda PKK, Ermenistan için Azerbaycan ile savaşıyor.

"Büyük güçler Ermenistan'ın başaracağını sandı"

Sayın Aliyev, Ermenistan'ın saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Ermenistan'ın saldırısı göz göre göre geldi. Büyük güçler Ermenistan'ın başaracağını sandı. Şimdi barış çağrısı yapıyorlar.