Gündem Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı
Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı

Başbakanın uykusu Japonya’yı karıştırdı

Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, sadece 2 saat, en fazla ise 4 saat uyuduğunu açıkladı. Takaichi’nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya’da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında yaptığı 'uyku saati' açıklamasıyla tepki çekti. Kendi günlük rutini hakkındaki soruya cevap veren Başbakan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.

Geçtiğimiz ay Japonya’nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" diyen Takaichi’nin, geçtiğimiz hafta ise bir meclis oturumuna hazırlık için saat 03.00’da kurmayları ile toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Takaichi’nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya’da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

