Başbakanın evine roketli saldırı!
Libya'nın geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin evine roketli saldırı düzenlendi.
Libya'nın geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin evine roketli saldırı düzenlendi.
İsmini vermek istemeyen Libyalı bir bakan, "Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Dibeybe'nin evine roketlerle saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını" söyledi.
Saldırının yaşandığı bölge sakinleri, Trablus'ta Başbakan'ın evinin de bulunduğu el-Endülüs Mahallesi'nde deniz kenarında şiddetli patlama sesleri duyduklarını bildirdi.
Bir mahalle sakini, yüksek sesli patlamaların duyulmasının ardından bölgeye araçlarla takviye edilmiş güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını söyledi.
2011'de NATO destekli ayaklanmadan ve 2014'te ülkenin doğu ve batı olarak ikiye ayrılıp her birinde iki hükümet kurulmasından bu yana Libya'da istikrar sağlanamadı.
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