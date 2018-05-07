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Başbakan'dan kritik çağrı: Faizleri indirin!

Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım "Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz" dedi. Başbakan Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya başlatacağını da sözlerine ekledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:22
Başbakan'dan kritik çağrı: Faizleri indirin!

İşte Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Ülkemizin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz riskli bir bölge. Ülke bütünlüğünü beraberliğini gözümüz gibi korumalıyız.

Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğunu da terörle mücadelede ortaya koymuştur. 

FAİZLERİ İNDİRİN

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor,  mücadele kararından sapma yok.

Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok. Kurun en önemli etkeni enerji faturamızdır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.

ALGI OPERASYONU UYARISI

Bu günlerde algı operasyonları devam ediyor. Belli ki seçimlere kadar da tırmandırılarak devam ettirilecek. Biz eminiz ki vatandaşlar olup biteni görüyor. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz.Demek ki geçim başka seçim başka seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya üretmeye devam deceğiz. 

BANKALAR KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAK

Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya başlatacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:22
  1. başbakan binali yıldırım
  2. banka
  3. faiz

YORUM YAZ

  • ErsinErsin1 sa önce
    Öyle faizleri indirin demekle olmuyor malesef, üretim olmiyan ülkede faizler yüksek olur.
  • HarunHarun28 dk önce
    Faizler direkt düştü.
  • 36036031 dk önce
    ersin...nerenden biliyorsun üretim yok....ya tamam üretim yok sen yap sen işe yararsın ancak laf laf laf....ülke de üretim var hemde geçmise göre çok iyi yerler de....kör bağnaz insanlar dan senin gibi lerinden gına geldi...boş laf boş kafa...
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    BAŞBAKAN SENSİN PARTİN İKTİDARDA ÖNCE BİRİ ÇIKIP AHDIM OLSUN İNDİRECEĞİM DİYOR SONRA BAŞBAKAN DEVLETİN BANKALARINA İNDİRİN ÇAĞRISI YAPMAKLA YETİNİYOR. FERMAN SİZDE HÜKÜM SİZDE İNDİRİN HADİ ?
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