Başbakan'dan erken seçim yorumu: So What?

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade etti. Görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. AK Partililer seçim için sonbaharın daha uygun olduğu görüşünde. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Haziran ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor.