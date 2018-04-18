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Başbakan'dan erken seçim yorumu: So What?

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilme çağrısı yapması dün TBMM'de yoğun bir trafiğe sebep oldu. İktidar ve muhalefet partilerinden bir bir açıklama gelirken konu hakkında fikri sorulan Başbakan Yıldırım, "So what" (Ne olmuş?) dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:12
Başbakan'dan erken seçim yorumu: So What?

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade etti. Görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. AK Partililer seçim için sonbaharın daha uygun olduğu görüşünde. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Haziran ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:12
  1. AK Parti
  2. Habertürk

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