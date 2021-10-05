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Dünya Başbakandan dünyayı sarsan itiraf: Fransa Cumhurbaşkanı beni taciz etti
Dünya

Başbakandan dünyayı sarsan itiraf: Fransa Cumhurbaşkanı beni taciz etti

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in kendisini taciz ettiğini söyledi. Schmidt, "Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:51:00 -
Başbakandan dünyayı sarsan itiraf: Fransa Cumhurbaşkanı beni taciz etti

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'ni kendisini taciz etmekle suçladı. Eski Başbakan Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in masa altından kalçasına dokunduğunu söyledi.

Eski sosyal demokrat lider, anılarını kaleme aldığını kitabında Giscard ile karşılaşmasına da değindi.

"Masanın altından kalçama dokundu"

2002 veya 2003 yıllarında Kopenhag'daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlatan Schmidt, "Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Thorning-Schmidt o dönemde AB için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve geçen yıl Aralık ayında ölen eski Fransız lider tarafından yönetilen Avrupa Konvansiyonu'na dahildi.

Euronews'te yer alan habere göre, şimdi 54 yaşındaki eski başbakan, söz konusu taciz ile ilgili Danish Ritzau'ya verdiği demeçte, "Bu günlerde cinsel taciz olarak görülüyor. O zamanlar ise böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak görmüştüm ve beni çok kızdırmıştı" şeklinde konuştu.

Schmidt, 2011-2015 yılları arasında Danimarka hükümetine liderlik eden ilk kadındı.

Geçtiğimiz sene de Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke, şimdilerde Fransa Anayasa Konseyi üyesi Valery Giscard d’Estaing'in 2018 yılındaki bir röportaj sırasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Paris savcılığı da 94 yaşındaki eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

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