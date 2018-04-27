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Başbakan'dan bedelli askerlik müjdesi! 'Bakışımız müsbet..'

Başbakan Yıldırım, bedelli askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet" diyen Yıldırım, "Dikkate alınması gereken bir talep" ifadesini kullandı.

27 Nisan 2018 Cuma 22:06
Başbakan'dan bedelli askerlik müjdesi! 'Bakışımız müsbet..'

Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerlik talebi dikkate alınacak bir konu. Bakış açımız müspet ancak istismar olmamalı.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, “Bakış açımız müspet. Ancak şöyle bir istismar olmamalı. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan belledi filan istismar edilecek bir konu gibi. Ancak bu da bir toplumsal talep. Buradan elde edilecek kaynak savunma sanayinde kullanılabilir” dedi.

Müspet Nedir?

Müspet kelime anlamı, olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitiftir.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 22:06
  1. binali yıldırım
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  3. binali yıldırım askerlik
  4. Bedelli Askerlik
  5. Bedelli

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet12 dk önce
    Müspet değil mecburiyet hazine tam takır kuru bakır
  • eyteyt27 dk önce
    parası olmayan askerlik yapsın olanda yangelip yatsın öylemi haysizin adaletiniz batsın
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