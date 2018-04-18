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Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği!

Binali Yıldırım: Ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden çok daha önemli. Milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:34
Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği!

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçime ilişkin Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, 'Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti azalmadan arttı' dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla beraber parlamenter sistem değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda yerini almıştır. Bunun kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddeler de yapılacak ilk seçimde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki zaman içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümet tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti azalmamış artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini vatandaşlarımız beklemektedir.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir. Bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik çalışmalar devam edecektir.

Son Başbakan olarak neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz denebiliyor. Ülkemin geleceği, milletimin geleceği, şahsımın ikbalinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara, şahsi beklentileri bir kenara bırakarak olur verdik. Bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:34
  1. Binali Yıldırım
  2. erken seçim
  3. Başbakan
  4. Çankaya Köşkü

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  • TUĞRUL TUĞRUL 1 sa önce
    Helal süt emmiş adamsın sn başbakanım bu güzel davranışlarınız ve hassasiyetinizi tarih unutmayacak
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