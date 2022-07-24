Başbağlar’ın hesabı mahşere kalmayacak

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesi ve tanık ifadeleriyle derinleştirilen soruşturma bitti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, 33 sivilin şehit edilmesinde sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında hazırlanan iddianame Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ezanı bile yarım bıraktırdılar

İddianamede, olay günü sabah saatlerinde Orhan İlbay (İsa Kod) adlı örgüt mensubu sorumluluğunda, Tunceli bölgesinden yaklaşık 100 teröristin silahlandırılarak Zülüfyurdu denilen ormanlık alanda bir araya getirildiği, Başbağlar giriş ve çıkışına güvenlik güçlerinin gelmesini ve köy halkının kaçmasını engellemek için kadın ve erkeklerden oluşan bir grup bırakıldığı anlatılarak, köye gönderilen teröristlere hangi evde kimlerin oturduğu bilgisinin verildiği, teröristlerin akşam ezanı okunurken köye girdikleri, iletişim ve elektrik hatlarını kestikleri, camiden başlayıp okunan ezanı yarım bıraktırarak imamı köy meydanına götürdükleri, evlerden silah zoruyla vatandaşları darbedip çıkartarak köy meydanına getirdikleri ve kadınları köyün altında bulunan dere yatağında topladıkları ifade edildi.

Kimin tüfeği var onu bile biliyorlardı

Daha sonra köyü ateşe vererek köylüleri katlettikleri aktarılan iddianamede, olay yerinde 28 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı, teröristlerin zulmüne karşı çıkan 5 kişinin de yanan evlerin enkazından cenazelerinin çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

Başbağlar'da ele geçirilen boş kovanların kriminal incelemeleri sonucu söz konusu silahların terör örgütünce 1992-1994 yıllarında Tunceli ve Bingöl'de 10 farklı terör saldırısında kullanıldığının da tespit edildiği yer alan iddianamede, terör örgütü mensuplarının isim isim köyde bulunanları evlerinden çağırdıklarını ve evlerde bulunan silahlardan dahi haberdar oldukları bilgisi paylaşıldı.

Mağdur Elif Akpınar, ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde silahlı kişilerin evlerine gelerek, "tek kırma tüfeğinizi verin" dediklerini, değerli eşyalarını alarak kendilerini evden dışarıya attıklarını anlattı. Terörist Şemdin Sakık'ın davayla ilgili tanık olarak alınan ifadesinde, olayı sözde Tunceli bölge sorumlusu "Dr. Baran" kod isimli teröristten duyduğunu, Öcalan'ın bu eylemi onayladığını belirterek “Dr. Baran'ın ölmesi üzerine 'Tunceli Bölge Sorumlusu' olarak atandım. Buradaki teröristlerden olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini duydum" dedi.

Başbağlar’ı devlet yanlısı diye seçtiler

Terörist A.T. ise ifadesinde, devlet yanlısı olduğu için burasının seçildiğini, "İsa" kod adlı teröristin talimatıyla köye girdiklerini, erkekleri öldürüp köyü yaktıklarını ve olayın 3 saat sürdüğünü itiraf etti.

İddianamede, soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin, "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.