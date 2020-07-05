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Aktüel

Başbağlar Katliamı'nın 27. yılı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:50:42 -
Başbağlar Katliamı'nın 27. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör ve zorbalığın yenileceğine, huzur içinde kardeşçe yaşama iradesinin bu topraklarda kök salacağına inandığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında terör örgütünü lanetlediğini, 33 masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." ifadelerini kullandı.

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