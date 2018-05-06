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Başarısızlık korkusu nasıl yenilir?

Dünyadaki her insan elbette başarılı olmak ister. Hem yaşadığı toplumun baskısı hem de egosu gereği bunun böyle olması gayet normaldir. Ancak bu durumun tam tersi olduğunda başarısızlıkla sonuçlanacak bir durumla karşılaşıldığında kişinin kendine olan güveni kırılır.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:13
Başarısızlık korkusu nasıl yenilir?

Neredeyse her insan bir işe başlarken bunları düşünür. Bazen bu düşünceyi kafasından o kadar büyütür ki başarısız olma düşüncesi sosyal hayatını etkilemeye başlar. İşte tam bu noktada başarısızlık düşüncesi kişinin hareketlerini kontrol eder ve bu aşamadan sonra kişi, içine kapanma ve kendine güvensizlik eğilimi gösterir.

Başarısızlık korkusu; insanların yeni girişimlerde bulunmasının önüne geçer. Bu nedenle başarısızlık korkusunun önüne geçmek gerekir. Bu yapmak için da çeşitli yollar denenmelidir.

RİSK ALIN

Atılacağınız işin avantajları ve dezavantajları bir kağıda yazın. Bu işe girerken ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğinizi göz önünde bulundurun. Hiçbir iş tereyağından kıl çeker gibi kolay olmaz. Bu nedenle yazdığınız dezavantajlı bölümlerin risklerinden korkmayın.

HER ZAMAN KENDİNİZE KARŞI DÜRÜST OLUN

Kendiniz çok iyi tanımanız artı ve eksi yönlerinizi bilmeniz gerekiyor. Eksi yönlerinizi ört bas etmek yerine onların üstüne gidin ve geliştirmeye çalışın.

KONUYA ODAKLANIN

Eğer başarısız olmaktan çok korkuyorsanız başarısız olacağınızı düşündüğünüz konuyla ilgili her şeyi bilmeye gayret gösterin. Konu hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız korkularınız o kadar azalacak ve konuya hakim olmanız sizi rahatlatacaktır.

BAHANELERİN ARKASINA SAKLANMAYIN

Başarısızlıktan korkan kişilerin en çok başvurdukları yöntem bahanelerin arkasına sığınmaktır. Bir işe atılmaktan korkuyorsanız o korkuları ortadan kaldırmaya çalışın. Bahanelerin arkasına sığınarak kendinizi soyutlamayın.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 23:13
  1. başarı
  2. başarısızlık
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  5. başarısızlık korkusu

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