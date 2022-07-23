Her ebeveyn çocuğunun başarılı birer birey olarak yetişmesi için çabalar.

Çocukluk çağının uzun yıllarını kapsayan okul hayatı, ebeveynler için de muammalarla dolu bir süreçtir.

Yaşamdaki gerçek başarı ve mutluluk; yaratma, sebat etme, yaşamın zorluklarına göğüs germe ve başkalarıyla sağlıklı iletişim kurarak çalışabilmekten geçer.

Çocuklara bu becerileri bebeklikten itibaren kazandırmak genel ve okul başarısını artırmanın temelini teşkil eder.

Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken topluma kaliteli bir birey kazandırmaya çalışırlar. Bu gerçekten çok zordur çünkü en ufak bir ihmal bile çocuğunuzun psikolojisinde bir yer edebilir ve olumsuz sonuçlar doğabilir. Bir insanın karakteri yetiştirildiği şekle ve imkanlara göre farklılık gösterir. Dolayısıyla ebeveynler bu oyunun başrolünü oynar. Son zamanlarda araştırmacılar başarılı çocukların ebeveynleri üzerinde çalışmış ve hepsinin 4 ortak noktasını bulmuşlar.

Başarılı çocuklar yetiştiren ebeveynlerin yaptığı 4 şey

1. Çocukları kara ekranlardan uzak tutmak

Son zamanlarda ebeveynler çocuklarının ellerine tablet verip oyun açıyor veya çocukların televizyonda saatlerce çizgi film izlemesine göz yumuyor. Ancak Amerikan Pediatri Akademisi’nin (AAP) yapmış olduğu araştırmaya göre belli bir süreden fazla dijital ekranlara bağlı kalan çocukların beyinsel işlevlerinin zayıf olduğunu savunuyor. Bu kurumun 47 çocuk üzerinde yapmış olduğu araştırmaya göre 3 ile 5 yaşındaki okul öncesi öğrencisinin dil ve okur yazarlık becerileri göz önüne alındığında ekran önünde haddinden fazla vakit geçirenlerin beyinlerindeki mikrosal bütünlüğün daha az olduğu saptandı

2. Ebeveynlerin ılımlı davranışları

Bu davranış özellikle anneler üzerinde geçerlidir. Newyork’ta bulunan Buffalo Üniversitesi’nin 140’tan fazla çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre annesi ılımlı olan çocuklar daha az küfrediyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Jennifer Livingston “Çocuklar, ebeveynleri ile ilişkilerinin niteliğine bağlı olarak kendileri ve diğerleri hakkında içsel çalışma modelleri oluşturur. Eğer birincil bakıcı, küfürlü ve tutarsız ise çocuklar kendilerini sevilmez, diğer çocukları da düşmanca ve güvenilmez olarak görmeyi öğrenirler. Ancak kabul ve sıcaklıkla karakterize edilen olumlu ebeveynlik davranışları, çocukların kendilerine ait olumlu içsel çalışma modellerini, sevimli ve saygı duymaya değer olarak şekillendirmelerine yardımcı olur” dedi.

3. Çocukların ideal sürede uyku uyuması

Brown Üniversitesi 6 ve 17 yaşları arasında çocuk sahibi olan 49 bin küsur ebeveynle anket yaptı. Bu anket sonucunda başarılı çocukların ebeveynleri uyku saatlerine oldukça önem gösteriyor. AAP 6-12 yaşları arasındaki çocukların en az 9 saat, 13-17 yaşları arasındaki çocukların ise en az 8 saat uyumaları gerektiğini söylüyor. Yeteri kadar uyumayan çocuklarda yeni şeyler öğrenmeye isteksizlik, okula olumsuz bakma, başladıkları işi bitirememe ve başarısızlık durumunda sakin kalamama gibi özelliklere rastlanmıştır.

4. Çocuklarla oyun oynamak

Ebeveynler çocuklarıyla iletişime geçip onlarla vakit geçirerek oksitosin hormonu salgılanmasına yardımcı olurlar. Bu hormon zihinsel sağlık açısından oldukça önemlidir ve sosyal zeka, etkileşim ve ilişki kurma yeteniğini geliştirir.

Araştırmacılar tarafından anneleriyle oyun aktivitesi geçiren çocukların DNA’larında temel olarak oksitosin reseptörü gen artışı gözlenmiştir.