Başarılı bilim adamları ve mühendisler yetiştireceğiz

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Aksaray’da 82 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izleyen Varank, yaptığı açıklamada ayrıca gençlerin hem yerli hem de yeni projeler ortaya koymaları için gerekli her adımı attıklarını dile getirdi.

100 bin katılımcı söz konusu

TEKNOFEST’te gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenlediğini de hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

“Birçok paydaşla, birçok kurumla, özel sektörle çocuklarımızı geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek; onlarda bir aşk, şevk ve heyecan oluşturmak üzere yarışmalar düzenliyoruz. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz ve geldiğimiz noktada tüm Türkiye’den hatta yurt dışından 100 bin katılımcıyla, 100 bin gençle 23 farklı kategoride yarışmalar tertip ediyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor.”

İlgi yoğun

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST’in öğrencilerden büyük teveccüh gördüğünü vurguladı. Etkinliğin çocukların ve gençlerin ilgilerini çektiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

“TEKNOFEST’e pandemiden ötürü sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Sergiler, fuarlar çok kısıtlı şekilde yapılacak. Sadece öğrenci kardeşlerimizin 23 farklı alanda yarıştığı yarışmalar düzenlenecek. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz yarışmalara 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bunun neticesinde 2 bin öğrencimiz finalist olup yarışmıştı. İkinci yıl bu sayı katlandı 50 bin oldu, yani 2.5 katına çıktı. 2020 yılında ise bu 50 bin 100 bin oldu. Bugün itibarıyla 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor.”