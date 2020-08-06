Başarı sıralamasının kaç altı kaç üstü tercih edilmeli?

ÖSYM 2020 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümleri tercih edecekler tercihlerin başlayacağı tarihe kadar 2020 ÖSYS Yükseköğretim Programları YKS Kontenjanları Kılavuzundaki üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları ile üinversitelerin özel şartlarını inceleme fırsatı yakaladı. Üniversite için tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacağı için bu tarihler arasında adaylar üniversite tercihlerini yapacak.

Tercih yaparken izlemeniz gereken çok önemli adımlar var. Bu adımlara dikkat ederek tercih listenizi mümkün olduğunca doğru şekilde oluşturabilirsiniz. Üniversite seçiminde doğru tercih nasıl yapılır?

Tercihler kesinlikle başarı sırasına göre yapılmalıdır. Farklı puan türlerinden tercih yapacak adaylar tercih listelerini, her alandan en çok istedikleri bölümlere göre oluşturulmalı. Yeni açılan ve Taban Puanı belli olmayan bölümlerin başarı sıraları kılavuzda --- şeklinde görülecektir. Bu bölümler yakın puanlı yakının da ki bir üniversite ile kıyas edilerek tahmini sıralaması bulunabilir.

Üniversite tercih aralıkları ne olmalı?

Başarı sıralaması 20 binde olan öğrencilerin ilk 4-5 binden birkaç tercih yapması, ama tercih yoğunlaşmasının 10-25 bin arasında olması, daha da somutlaştıracak olursak; kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturulabilirler. Yani aday 20 binde ise 10bin ile 30 bin aralığında tercih listesi oluşturabilir.