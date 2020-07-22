‘Başarı çıtaları çok yüksek’ diyen uzmanlardan uyarı: LGS’de İHL’leri tercih edin!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Tercih yaparken kesinlikle yardım alınması gerektiğini söyleyen Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadisinde ‘İşi ehline bırakınız’ buyuruyor. Bu hadise göre öğrencilerimizin mutlaka konunun uzmanlarından ve rehberlik servislerinden yardım almaları gerekiyor. Çünkü bu tercihler ilerleyen zamanlarda hayatlarını etkileyecek. Tercih yaparken pansiyonlu okulları tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü, pansiyonlu okullarda ders çalışma imkanları daha fazla. Zaten hafta sonları aileleri ile vakit geçirebilecekler. Haftanın beş günü çalışılan dersler gençlerimizin gelişimi açısından çok önemli. Evinin yanındaki okulu tercih edebilirler ancak pansiyonlu okulların başarısı daha fazla. O yüzden ailelerin ve çocukların biraz fedakarlık yapmaları gerek. Ayrıca, son yıllarda İmam Hatip Liseleri’nin başarıları malum. 2019 yılında Türkiye’de dereceye giren ilk yüz öğrenciden 17’si İmam Hatip Lisesi öğrencisiydi. Artık İmam Hatip Liseleri kendi aralarında yarışan güçlü okullar haline geldi. İmam Hatip Liseleri’nin güzelliği müfredat çeşitliliğinin bol olmasıdır. Rahmetli Mahir İz Hoca, “İmam Hatipler çift kanatlı meleklerdir. Bir kanadında Kur’an-ı Kerim ve tefsir vardır. Diğer kanadında ise fen, edebiyat, coğrafya ve biyoloji vardır’ diyor. Dünyanın en mükemmel müfredatı bu okullardadır” dedi.

Ailelerin değil çocukların isteği önemli

Tercihler yapılırken ailelerin çocukların isteklerine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı da, “Öğrencinin hayatta hangi mesleği yapmak istediği en büyük etkendir. Ailelerin zorlamasıyla seçilen meslekler birçok genç kardeşimizin mutsuzluğuna sebebiyet vermiştir. Türkiye’de tercihler genelde materyalist bir bakış açısıyla yapılıyor. Öğrenci kendi hayallerini ve ideallerini ön plana koyarak tercih yapmalıdır. İlla Fen lisesine gitmek gerekmiyor. Her insanın farklı özelliği vardır.. O özelliklere göre tercih yapılmalı ve çocuk ona yönlendirilmelidir. Eğer çocuğun müzik kulağı iyiyse ona yönlendirilmeli, resim yapmayı seviyorsa ona göre eğitim almalıdır, ticareti seviyorsa onu okumalıdır. Öğrenciler tercih yaparken iyi dersleri hangisi ise ona göre tercih yapmalı. Tercih öncesinde mutlaka rehberlik servislerinden ve uzmanlardan yardım alınmalıdır” şeklinde konuştu.