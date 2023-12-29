Başaramayacaklar! Gazze’yi unutturmak istiyorlar

Büyük Gazze Yürüyüşü’nü düzenleyerek Ankara’da yüz binleri meydanlara dolduran Ankara Sivil Toplum Platformu başta Gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere malum bozguncuların saldırısıyla karşılaştı, hakaretlere uğradı. Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunan STK temsilcileri, Akit gazetesine saldırıların kodlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundular.

Başaramayacaklar

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Avukat Serkan Güçlü, “İsrail çoğu çocuk ve kadından oluşan 21 bin insanı katletti. Ve biz Ankara Sivil Toplum Platformu olarak bu soykırımı durdurabilmek için, BM temsilciliği önünde, büyükelçilikler önünde, cuma namazı sonrası, sabah namazı sonrası açıklamalar yaptık, dualar ettik. Zulme karşı Kocatepe’den Sıhhiye’ye yürüyüşler gerçekleştirdik. Halkımız birçok şehirde Filistin’in yanında gösteriler yaptı. Bu protestolardan rahatsız olan İsrail yanlısı tetikçi kalemler; ‘Sadece Gazze mi var?’, ‘Filistin Arapların sorunu’ gibi söylemlerle İsrail protestolarına katılımı azaltmayı hedefledi. Filistin lehine, Gazze lehine yükselen dalgayı kırabilmek, Türkiye’de ve dünyada artan kitlesel protesto ve farkındalık eylemlerinin önüne geçmek için bu sefer PKK’lı taşeronlarını sahaya sürdüler. İsrail’in medyadaki yandaşı gazeteciler ‘askerimiz şehit olurken siz nasıl Gazze’ye sahip çıkarsınız’ dediler. 24 Aralık’taki mitingimizi iptal etmemiz için misafirlerimize baskı uyguladılar. Yalan haberlerle mitingin iptal edildiğini bile duyurdular. Yüzbinler yollara döküldü ve meydanları; ‘Kahrolsun İsrail kahrolsun PKK’, ‘Katil İsrail tetikçi PKK’ sloganları ile inletti. Fatih Altaylı kamera karşısına geçip, insanlara hakaretler yağdırdı. Anadolu insanını, Gazze’yi savunamaz hale getirmek istediler. Ama başaramadılar” dedi.

Bu tuzağa düşmeyeceğiz

Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şube Başkanı Metin Mahitapoğlu ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye 7 Ekimden günümüze gündemine oturan Siyonist İsrail’in Filistin’deki katliamları haklı olarak kamuoyunda gittikçe büyüyen tepkilere neden oldu. Ülkenin tamamında yapılan mitingler, yürüyüşler en başta işgalci İsrail ve yandaşlarını ürküttü. Dikkatleri başka yönlere çekmek için birliklerimize saldırtıp ‘Şehitlerimiz varken Gazze’dekiler için eylem mi yapılır’ gerekçesiyle algı çalışması yaptılar. Halkımız bu tuzağa düşmeyecektir.”

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da; “İşgalci İsrail Gazze’de uyguladığı katliamın bilinmesini engellemek için hakikati ortaya koyan gazetecileri hedef alarak 100’den fazla gazeteciyi katletti. Dünyanın değişik ülkelerindeki vicdani hareketleri engellemek için de yalan haberlerle algı operasyonu yaptı. Fatih Altaylı 7 Ekim’de ekranına İsrail konsolosunu çıkardı. Gazze Yürüyüşü’ne katılan binlerce insana küfür ve hakaret etti. Ne yaparsa yapsınlar tarihin doğru tarafında, mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.