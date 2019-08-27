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Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic: - "Çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan yeni bir takım kurduk. Bu kamp dönemi oyuncularımızın adaptasyonu için önem taşıyor" - "Bu sezon ligin yanı sıra Avrupa maçlarımız da olacak. Şu an ligde ve Avrupa’da neler yapacağımızı, maçlarımızı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz"

27 Ağustos 2019 Salı 15:45
Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi

GAZİANTEP (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan yeni bir takım kurduk. Bu kamp dönemi oyuncularımızın adaptasyonu için önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başantrenör Nenad Markovic takımın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam eden kampı değerlendirdi.

Markovic, 16 günlük kampın ilk bölümünde sporcularının sergilediği uyum ve performanslarından memnun olduğunu ifade ederek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı Markovic, "Yeni sezon hazırlık dönemi her zaman önemlidir. Transfer döneminde aranıza yeni oyuncular katılır. Bu oyuncuların takıma uyum sağlamaları, arkadaşlarını tanımaları ve sezona hazır hale gelmeleri açısından sezon öncesi kamp dönemleri önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersekli başantrenör, şunları kaydetti:

"Bu hazırlık kampları eski ve yeni oyuncularla nasıl bir takım olacağımızı görmek için de önem taşıyor. 2019-2020 sezonu bizim için geçtiğimiz sezona göre daha zorlu olacak. Bu sezon ligin yanı sıra Avrupa maçlarımız da olacak. Şu an ligde ve Avrupa’da neler yapacağımızı, maçlarımızı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sezona iyi hazırlanarak hem lige hem de Avrupa maçlarına iyi bir başlangıç yapmak. Taraftarlarımızın bizlerden ne beklediğini biliyoruz. Onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Oyuncularımızla da bunu sürekli olarak konuşuyoruz. Onlar da yüksek performansla kapasitelerinin üstüne çıkmak için çaba sarf ediyorlar. Bunu kamp döneminin ilk günlerinde bizlere hissettirdiler. Şimdiye kadar oyuncularımın antrenman performansı ve gösterdikleri öz veriden dolayı mutluyum. Umarım yeni sezonda güzel işler yapar, başarılı oluruz."

Markovic, kampın son bölümünde Cedevita, Buducnost, Napoca kulüplerinin katılımıyla oynayacakları dörtlü turnuvadan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:45
  1. - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  2. Başantrenör Nenad Markovic
  3. Gaziantep Basketbol

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