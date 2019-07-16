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Başakşehir'in yıldızı Demba Ba: Türkiye bir özgürlük ülkesi

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, Türkiye'nin tam bir özgürlük ülkesi olduğunu ve burada futbol oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:06
Başakşehir'in yıldızı Demba Ba: Türkiye bir özgürlük ülkesi

Turuncu-lacivertlitakımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki kampında, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demba Ba, Chelsea'denBeşiktaş'a transfer olduğunda da insanların şaşırdığını anlattı:

"Chelsea'den Beşiktaş'a nasıl transfer oldum diyerek, bunu soran, sorgulayan arkadaşlarım olmuştu. Ama şunu söyleyeyim; öncelikle ben Müslümanım ve böyle bir Müslüman ülkede oynamaktan, yaşamaktan, dinimin gereğini yerine getirmekten dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye baktığınız zaman burada insanlar dini gereklerini yapmakta özgürler, ben burada tam zamanında camiye gidip namazımı kılabiliyorum, ibadetimi yapabiliyorum, orucumu tutabiliyorum. Eğer bir kadın kapanmak istiyorsa kapanabiliyor, kapanmak istemiyorsa kapanmıyor ve bu bence inanılmaz bir özgürlük ve dünyanın her yerinde yok. Türkiye bir özgürlük ülkesi, burada futbol oynamaktan mutluyum."

"Ben hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim duruşum çok netti, beni bilen herkes çok iyi biliyordu ve bundan dolayı beni bununla ilgili kimse yargılayamadı, suçlayamadı. Etrafımdaki bazı futbolculara, mesela ramazan ayında oruç tutmamalarını söyleyen kulüpler, hocalar oluyordu. Onun dışında Fransa'da kadınlar başı kapalı dolaştığı için insanlar tarafından alay ediliyor ya da sözlü tacize uğruyordu. Aynı şekilde başka ülkede bir erkek dini kıyafetiyle dışarıya çıktığı zaman çok yoğun bir şekilde insanlar tarafından alay ediliyordu. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmuyor ve tekrar ediyorum, Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi. Ne kadar yabancı basında Türkiye ile ilgili farklı şeyler yazılsa da ben burada yaşıyorum, burada işimi yapıyorum. Bunun yazdıkları gibi olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim."

"Benim hayat amacım, futboldan çok daha fazlası. Futbol bittikten sonra da benim hayatım bir şekilde devam edecek. Batı ülkelerinde bu inancı çürütmek isteyen, İslam inancından rahatsız olanlar var. Batı ülkeleri tabii ki İslam'ın kalkmasını istiyor. Bunun olmamasını istiyor, Müslüman ülkeler bu nedenle her zaman yoğun bir saldırıya uğruyor. Biz Müslümanlar olarak kendi içimizde kenetlenirsek, dağılmazsak bizi kim yıkabilir ki? Kimse yıkamaz. Biz inancımızla güçlü bir şekilde kaldıkça hiçbir batı ülkesi ya da batı düşüncesi bizi yıkamaz."

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Arakanlı Müslümanlara desteği için teşekkür ettiğinin hatırlatılması üzerine) Cumhurbaşkanı ile bugüne kadar hiç konuşmadık. Hiç öyle bir şansım olmadı. Her zaman değil ama hissettiğim zaman paylaşım yapıyorum. Açıkçası son zamanlarda başka olan bitenlerdense kendi içime kapandım ve kendime daha çok odaklandığım için şu an katıldığım herhangi bir aktivite yok."

"İçtenlikle şunu söyleyebilirim. Bizim tesisimizin yakınında bir cami var, oradaki imam çok iyi. Çünkü her şeyi kısa kısa geçiştirmiyor. Gerçekten derinlemesine anlatıyor her şeyi. Kur'an okurken de aynı şekilde gayet bunu belirli bir zamana yayarak yapıyor, acele bir şekilde yapmıyor. O yüzden bu camide kendimi çok huzurlu hissediyorum."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:06
  1. Demba Ba
  2. chelsea
  3. Beşiktaş
  4. Başakşehir
  5. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Fransa
  7. Türkiye
  8. Arakanlı Müslümanlar
  9. Avusturya

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