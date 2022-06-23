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Spor Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk resmen Galatasaray'da
Spor

Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk resmen Galatasaray'da

2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk resmen Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki çalıştırıcı 1+1 yıllık ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:29:00 -
Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk resmen Galatasaray'da

Galatasaray'da günlerdir beklenen açıklama yapıldı. Gece yapılan paylaşım ile görüşmelerin başlandığı aktarılan 48 yaşındaki çalıştırıcı Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalandı.

Son olarak Başakşehir'de görev yapan hoca ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Sosyal medya hesabından Okan Buruk'un birbirinden güzel gollerinin paylaşıldığı bir video ile duyuruldu.

Anlaşma detayları belli oldu

Galatasaray, Okan Buruk ile 2022-2023 sezonu için 17 milyon TL, 2023-2024 sezonu için ise 20 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı.

Başakşehir'i şampiyon yaptı

48 yaşındaki çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapmıştı.

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Yorumlar

İdris Arslan

Yani ne olacak Gs.mı kurtaracak Okan yıllardır aynı terane devam ediyor gel kurtar bizi Fatih Torrent şöyle Torrent böyle bilgisi yok futboldan anlamıyorda bir tek bizimkilermi süper akıllı
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