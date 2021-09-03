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Spor

Başakşehir'den ilginç forma tanıtımı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2021-2022 sezonunda giyeceği alternatif forma su altında tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 13:02:00 -
Başakşehir'den ilginç forma tanıtımı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2021-2022 sezonunda giyeceği alternatif forma su altında tanıtıldı.

Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı organizasyonda, turuncu-lacivertli takımın "su" temalı turkuaz renkli yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yer aldığı organizasyonda İstanbul Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Şahika Ercümen, turuncu-lacivertli takımın alternatif formasıyla su altında görüntü verdi.

Organizasyonda konuşan Göksel Gümüşdağ, dünyada ilk kez bir kulübün su altında forma tanıtımı yaptığını belirterek, "Bugün burada yeni sezon formamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bizim için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim için büyük bir gurur olan milli sporcumuz Şahika Hanım'ı burada izleyince daha büyük heyecan duyduk. Şahika Hanım'a bize bu organizasyonda destek verdiği için teşekkür ediyorum. İlk kez bir kulübün su altında forma tanıtımı yapılıyor. Dünyada bunun bir örneği de olmamış." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, geçen sezon "doğa" temasıyla yola çıktıklarını ve alternatif formalarının yeşil olduğunu hatırlatarak, "Bu sene de temamız su. Amacımız üçüncü formamızla suya dikkati çekmek. Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı bu dönemde suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl yeşil formamızla uluslararası ekoturizm ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliğinde de finale kaldık. Sanırım 7 Eylül'de de onu olacağız." diye konuştu.

 

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