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Spor

Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım hamlesi

Başakşehir sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Gael Clichy ve Eljero Elia’nın yerine Fenerbahçe'den ayrılacak olan Hasan Ali Kaldırım ve Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Junior Fernendes’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:02:00 -
Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım hamlesi

Süper Lig’in 28. haftasında liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede Galatasaray ’ı eli boş göndermek istiyor. Turuncu lacivertli takım sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Galatasaray’ı evinde de yenerek şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Ligde zorlu mücadelelere hazırlanan İstanbul ekibi aynı zamanda transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Özellikle sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Gael Clichy ve Eljero Elia’nın yerini doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali Kaldırım ve Aytemiz Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Junior Fernendes’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Kaynak: DHA

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