Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'den göndermeli bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'den göndermeli bir paylaşım geldi. Maçta 2 futbolcusu ve Teknik Direktör Okan Buruk kırmızı kart görürken İstanbul ekibinden patlak top görseli paylaşımı yapıldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İmalı paylaşım
Karşılaşmadan sonra Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.
İşte o paylaşım: