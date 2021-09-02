Başakşehir'den Antalya'ya gidiyor
Antalyaspor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı beyazlılar, Başakşehir'de forma giyen Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaştı
Antalyaspor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı beyazlılar, Başakşehir'de forma giyen Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaştı
Süper Lig ekibi Antalyaspor golcüsünü buldu.
Akdeniz ekibi Medipol Başakşehir forması giyen Fransız santrfor Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 25'i ilk 11, 44 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asist yaptı.