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Başakşehir'den Antalya'ya gidiyor

Antalyaspor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı beyazlılar, Başakşehir'de forma giyen Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaştı

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:34:00 -
Başakşehir'den Antalya'ya gidiyor

Antalyaspor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı beyazlılar, Başakşehir'de forma giyen Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaştı
Süper Lig ekibi Antalyaspor golcüsünü buldu.

Akdeniz ekibi Medipol Başakşehir forması giyen Fransız santrfor Enzo Crivelli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 25'i ilk 11, 44 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asist yaptı.

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