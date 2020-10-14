Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde sahte alkolden zehirlenme nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle harekete geçti.

Başakşehir'deki sanayi sitesinde bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.

Deterjan üretimi için kiralandığı öğrenilen depoda sahte içecek yapımında kullanılan malzeme ve bidonlara el konuldu.

Üretilen sahte içeceğin çeşitli illerde merdiven altında satıldığı öğrenilen kişilere gönderildiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alındı ​​ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Suçları ve Asayiş Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

Diğer zanlılar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından yaklaşık 150 kişi ile görüşüldü, 32 adres basıldı ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.