Başakşehir'de ikinci istihdam zirvesi yapıldı

Başakşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesindeki ekonomik hedeflere ulaşılması noktasında hayata geçirdiği Başakşehir İstihdam Zirvesi’nin ikincisine ev sahipliği yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen zirvede, Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğundan e-ticaret ve yeni medyaya geniş bir yelpazede istihdam tüm yönleriyle ele alındı.

Hedef: İstihdama yönelik öneriler sunmak

Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Üç özel oturumda birbirinden değerli isimler, kendi alanları başta olmak üzere, istihdama dair görüşlerini, fikirlerini ve çok kıymetli tecrübelerini paylaşacaklar. Diğer taraftan zirve kapsamında gerçekleştireceğimiz çalıştayda 6 farklı konuyu, yine alanlarında uzman katılımcılarımızla ele alacağız. Türkiye Yüzyılı’nda istihdama yönelik destekleyici, geliştirici ve uygulanabilir öneriler sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“İstihdama omuz veriyoruz”

Başakşehir Belediyesi olarak hayatın her alanında olduğu gibi, istihdam alanında da kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “İstihdam ve Kariyer Merkezimiz BİKAM’la istihdama ve ülke ekonomimize omuz veriyoruz. İş arayan Başakşehirli komşularımızı, işverenlerimizle aynı çatı altında buluşturuyoruz. Tüm sektörlerde iş gücünü destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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