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Yerel Başakşehir’de hedef 344 km bisiklet yolu
Yerel

Başakşehir’de hedef 344 km bisiklet yolu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde gençlerle birlikte Başakşehir Millet Bahçesi’nde tur attı. Pedalları doğa dostu Başakşehir’e çevirdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “104 kilometrelik bisiklet yolumuzu tamamladık. Bu rakamı 344 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:22:00 -
Başakşehir’de hedef 344 km bisiklet yolu

Çevre ve doğayı korumak adına çalışmalar yürüten Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki bisiklet yollarını artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilerin ilçe genelindeki bisiklet yollarını kullanmalarını teşvik etmek için gençlerle bir araya geldi.

SAĞLIĞIN VE ÇEVRENİN KORUYUCUSU

  • Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin Kayaşehir’deki yeni hizmet binasında buluştuğu gençlerle birlikte Başakşehir Millet Bahçesi’nde bulunan bisiklet yolunda tur attı. Doğa dostu Başakşehir’de 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Bisiklet kullanmak hem sağlığımızı, hem de çevremizi koruyor. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle Başakşehirli gençlerimizle bir araya gelerek keyifli bir yolculuk yaptık. İlçe genelindeki bisiklet yollarımızı sadece 104 kilometre ile sınırlamayacağız” diye konuştu.

GÜVENLİ, KONFORLU VE HIZLI ULAŞIM

Belirlenen yeni bisiklet güzergahlarında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’de, pedalları mutluluğa çeviriyoruz. Bisiklet yollarımızın uzunluğunu 344 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, güvenli ve konforlu bir şekilde tüm mahallelerimiz arasında bisiklet yoluyla ulaşım sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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