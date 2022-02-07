Başakşehir'de flaş ayrılık!
Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Turunca lacivertlilerin 2019-2020 sezonunu başında La Liga 2 ekibi CD Lugo'dan 1,3 milyon Euroya kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı Miguel Vieira ile yollarını ayırdı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."