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Spor Başakşehir'de flaş ayrılık!
Spor

Başakşehir'de flaş ayrılık!

Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:39:00 -
Başakşehir'de flaş ayrılık!

Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Turunca lacivertlilerin 2019-2020 sezonunu başında La Liga 2 ekibi CD Lugo'dan 1,3 milyon Euroya kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı Miguel Vieira ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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