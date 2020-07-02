  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başakşehir'de fabrika yangını

Yeniakit Publisher
2020-07-02 06:15:11 -
Başakşehir'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yürüyüş bandı imal edilen 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı