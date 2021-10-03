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Spor Başakşehir'de Belözoğlu dönemi
Spor

Başakşehir'de Belözoğlu dönemi

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 16:03:00 -
Başakşehir'de Belözoğlu dönemi

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı.

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