Başakşehir’de BASE Espor Festivali gerçekleşti

Başakşehir Belediyesi, gençlik ve Spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları festivalinin ardından, gençler için heyecan ve eğlence dolu bir festivale daha imza attı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen Espor Festivali’nde BASE Espor Akademi, Üsküdar Espor Akademi, Küçükçekmece Espor Akademisi ve Sancaktepe Espor Akademisi katıldı. Belediyeler turnuvada Volorant, CS Go, FIFA, League of Legends ve PUBG oyunlarında kıyasıya yarıştı. Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya fenomenleri Ege Arseven ve Emre Kayır ile FIFA 22 oynadı.

Festivale katılan gençler çekilişe katılarak Playstation 5, oyun monitörü, oyuncu faresi ve oyuncu klavyesi gibi teknoloji ürünleri kazandı. Birbirinden renkli dans ve ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde gençler, dj performansı, Flash Mob Dans performansı, EYPİO ve Ceza konseri ile doyasıya eğlendi.

Base Espor Festivali Türkiye’nin En Büyük Espor Festivali Olacak

Festivalde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye’nin en büyük BASE Espor Festivali Türkiye’nin en büyük Espor Festivali olacak. Tüm gün boyunca faaliyetler var. BASE Espor Akademi, yaklaşık 2 yıl önce profesyonel Espor oyuncu yetiştirmek üzere kurulmuş bir merkez. Bugüne kadar yaklaşık bin 326 tane arkadaşımızı buradan mezun ettik. Birçoğu profesyonel oyuncu olarak şu an sahalarda. Aynı zamanda bu akademinin yıllık festivallerinden bir tanesindeyiz. Bu festival tüm gün sürecek. Festival içerisinde yarışmalar var rekabetler var. Onların çok takip ettiği ve beğendiği sosyal medya fenomenlerinin burada yarışmaları olacak. Onların rekabetine hep beraber şahit olacağız. Hatta fırsat olursa ben de oyun oynayacağım. Akşamüstü güzel konserlerimiz var. Eypio ve Ceza konseri var. Tüm gün boyunca bu heyecanı hem hediyelerle birlikte hem de buradaki rekabeti tüm gençlerle fazlasıyla doya doya yaşayacağız” dedi.

“Hem takım hem de bireysel antrenmanlar yapıp turnuvalara katılıyoruz”

Espor yarışmacılarından Burak Dikmen, festivalin çok başarılı olduğunu belirterek, “Çok güzel organize edilmiş bir festival. Kıyasıya rekabetle geçeceğini düşünüyorum. Yaklaşık 2 buçuk yıldır Espor ile ilgileniyorum. İlk Espor’a girişim birebir turnuvalarla olmuştu. İlerletmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Beytullah Emin ise, “Başakşehir Belediyesi Espor’da oyuncuyum. Kendi merkezimizde günde 6-7 saat kadar antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hem takım hem de bireysel olarak antrenmanlarımızı yapıp sonrasında turnuvalara katılıyoruz” diye konuştu.