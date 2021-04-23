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Spor Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'de zor günler geçiren son şampiyon Başakşehir, zorlu Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:16:00 -
Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, pozisyon çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel, Rafael ve Carlos Ponck antrenmanda yer almadı.

İdmanda turuncu-lacivertli teknik ekip ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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