Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir ile Wolfsberger karşı karşıya geldi.Peki, Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti?24 Ekim 2019 Perşembe 19:55
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Başakşehir J Grubu maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. İşte, Başakşehir Wolfsberger maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-0
Dk.78 İrfan Can Kahveci
Başakşehir sahasında Wolfsberger'i konuk etti. Mücadeleye iki ekip de hızlı başlardı. Ancak ekipler aradıkları golleri ilk yarıda bulamadı.
Dakikalar 78'i gösterdiğinde İrfan Can Kahveci temsilcimizi öne geçirdi: 1-0
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Başakşehir oldu.
Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Ponck, Škrtel, Júnior Caiçara, Mehmet Topal, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, E. Crivelli
Wolfsberger: A. Kofler, L. Schmitz, N. Rnić, Sollbauer, Novak, Ritzmaier, Liendl, Schmid, Leitgeb, Weissman, Niangbo
YORUM YAZ