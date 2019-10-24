Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir ile Wolfsberger karşı karşıya geldi.Peki, Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Wolfsberger maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Başakşehir J Grubu maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. İşte, Başakşehir Wolfsberger maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-0 Dk.78 İrfan Can Kahveci Başakşehir sahasında Wolfsberger'i konuk etti. Mücadeleye iki ekip de hızlı başlardı. Ancak ekipler aradıkları golleri ilk yarıda bulamadı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde İrfan Can Kahveci temsilcimizi öne geçirdi: 1-0 Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Başakşehir oldu. Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Ponck, Škrtel, Júnior Caiçara, Mehmet Topal, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, E. Crivelli Wolfsberger: A. Kofler, L. Schmitz, N. Rnić, Sollbauer, Novak, Ritzmaier, Liendl, Schmid, Leitgeb, Weissman, Niangbo

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