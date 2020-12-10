Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Paris Saint Germain'e teşekkür etti

UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenini noktalayan Başakşehir, Türkiye'ye döndü.

Havaalanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Paris Saint Germain takımına yanlarında oldukları için teşekkür etti.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

PSG kulübü de bu olaylara karşı yanımızda durdu ve olaylara dik bir duruş sergiledi.

Böyle olaylara karşı birlik olmalıyız, bu olaylar futbol camiasında devrim olmalı, bir daha böyle şeyler yaşanmamalı. Kulüp olarak gösterdiğimiz duruş çok önemliydi.

Mbappe, Neymar ve Marquinhos, bizim kararlarımıza saygı duyacaklarını ve sahada olmak istemediklerini söylediler. Bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.