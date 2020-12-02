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Spor Başakşehir son dakika golüyle yıkıldı
Spor

Başakşehir son dakika golüyle yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir 90. dakikada Alman ekibi Leipzig'den Sörloth'un golüyle yıkıldı. Maç 4-3'lük skorla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:02:00 - 2020-12-02 23:04:35
Başakşehir son dakika golüyle yıkıldı

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi RB Leipzig 4-3 kazanırken, İrfan Can Kahveci'nin bireysel şovu yaşandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Poulsen, 43. dakikada Mukiele, 66. dakikada Olmo ve 90+2. dakikada Sörloth'tan geldi. Başakşehir'de yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, sonuncusu frikikten olmak üzere 45+2, 72 ve 85. dakikalarda ağları sarssa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonucun ardından grupta 3 puanla son sırada kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek için PSG'nin deplasmanda Manchester United'a yenilmesini bekleyecek ve son maçta Fransız rakibini deplasmanda en az 2 farklı yenmeye çalışacak.

Grubun son haftasında PSG - Başakşehir ve RB Leipzig - Manchester United maçları oynanacak.

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