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Spor Başakşehir o oyuncu ile anlaştı iddiası
Spor

Başakşehir o oyuncu ile anlaştı iddiası

Başakşehir Caner Erkin ile 1.5 yıllık anlaştı iddiası

Yeniakit Publisher
2023-01-28 11:48:00 - 2023-01-28 11:50:04
Başakşehir o oyuncu ile anlaştı iddiası

 

Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran milli futbolcu bir takım ile anlaşma sağlayamadı.

Sezonu çok iyi geçiren deneyimli futbolcu asist krallığında 2. sırada.

GEÇEN SEZON 4 ASİST 

Süper Lig'in önemli asist beklerinden olan Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı.

KULÜP BİNASINA GELDİ 

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Caner Erkin transfer görüşmesi yapmak için Başakşehir kulüp binasına geldi. Caner transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI! 

DHA'nın haberine göre Başakşehir ile Caner Erkin arasında 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. 34 yaşındaki futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

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