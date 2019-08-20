Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi
- Turuncu-lacivertli kulüp, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 5, Mert Günok'un sözleşmesini ise 4 yıl uzattı20 Ağustos 2019 Salı 20:37
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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