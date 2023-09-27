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Spor Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük eksiklik! O oyuncular forma giyemeyecek
Spor

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük eksiklik! O oyuncular forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2023-09-27 10:39:00 -
Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük eksiklik! O oyuncular forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın sahasında RAMS Başakşehir'le kozlarını paylaşacak... Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını da kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de aşarak galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider konumda bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR FORMA GİYEMEYECEK
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Diğer yandan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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